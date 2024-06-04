США провели учебный пуск МБР Minuteman III

Предыдущие испытания ракеты завершились неудачей

Соединенные Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом во вторник, 4 июня, рассказали на базе Ванденберг американских космических сил.

На официальном сайте базы говорится, что пуск ракеты, не оснащенной боезарядом, стал первым из двух запланированных на эту неделю. В четверг, 6 июня, пусковые испытания продолжатся.

В ноябре 2023 года испытания модернизированной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запущенной с базы Ванденберг в Калифорнии, провалились. Ракета начала менять траекторию, поэтому ее решили уничтожить, дав команду на самоподрыв. Заряда на борту не было, обломки упали в Тихий океан.

В Пентагоне заявляли, что цель таких испытаний — проверка безопасности и эффективности системы, а также демонстрация готовности ядерных сил США. При этом американская сторона уверяет, что заблаговременно уведомила Москву о подготовке пуска.

При этом в 2022 году посол США в России Джон Салливан утверждал, что ради снижения напряженности в отношениях с Россией Вашингтон ранее принял решение отложить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

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