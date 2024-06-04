Вашингтон воспринимает Россию так же, отметил политик

Россия для Соединенных Штатов является "вражеской страной, как и они для нас". Такое заявление сделал во вторник, 4 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать изъятие паспорта у американского военного эксперта Скотта Риттера — бывшему разведчику, собравшемуся в Россию на ПМЭФ, помешали вылететь из США.

Песков напомнил, что Риттер — бывший сотрудник спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезда за границу, тем более "во вражескую страну", сообщает РИА Новости.

Российские власти ведут два перечня недружественных стран. Первый открыли в мае 2021 года, он касается ограничений в отношении работы посольств. Второй список был составлен после начала спецоперации на Украине, он затрагивает финансовые и экономические вопросы. И в том, и в другом перечне значатся Соединенные Штаты.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что предстоящие выборы президента Соединенных Штатов принципиально на российско-американские отношения не повлияют. Он отметил, что не видит перспективы улучшения отношений из-за выборов.

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