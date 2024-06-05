Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Для Козерогов сегодня хороший день для расставания с негативными привычками

Овны

Идеальный день для тех, кто любит все заранее хорошенько обдумать. Именно сегодня можно рассматривать и обсуждать в узком кругу свои планы на месяц.

Тельцы

Возьмитесь анализировать свои траты, финансовые привычки и уязвимости. Подумайте, в какие моменты вы покупаете ерунду и что за потребности этим закрываете.

Близнецы

Еще один важный день. Завтра Новолуние в вашем знаке, а сегодня полезно вспомнить предыдущие двенадцать месяцев и похвалить себя за все, что было.

Раки

Ваша ситуация очень интересная: если двигаться медленно и даже тайно, вы достигнете целей. Для вас это привычно, поэтому будет несложно достичь успеха.

Львы

Вы сейчас сильно зависите от поддержки окружающих, но это вполне оправданно. Звезды говорят, что в команде ваши шансы на успех намного выше, чем в одиночку.

Девы

Подвижки на работе или в бизнесе особенно у представителей знака, связанных с юриспруденцией. День подходит для деловых переговоров, бесед с начальством или вип-клиентами.

Весы

Если вы планируете начать учебу или отправиться в поездку, то сегодня удачный день для подготовки к этому. Продумайте, что вам нужно купить, составьте себе список.

Скорпионы

Самое время заглянуть в потаенные уголки своей психики и разобраться с тем, что мешает вам жить. Прекрасный день для внутренней работы или визита к психологу.

Стрельцы

Если вы давно хотите закончить отношения с кем-то, сегодня подходящий момент. Подумайте, как это сделать, чтобы в будущем вам никогда не было стыдно за себя.

Козероги

День расставания с негативными привычками объявляется открытым! Что бы вы хотели навсегда оставить в прошлом? Напишите на бумаге, перечитайте и сожгите.

Водолеи

Звезды советуют довести до конца незаконченные творческие дела. Если поняли, что не вернетесь к какому-то хобби, выбросите или подарите кому-то свои сокровища.

Рыбы

Чем лучше "погода в вашем доме", тем вы успешнее. Душевное состояние представителей этого знака – золотой ключик: когда вы спокойны и имеете крепкий тыл, вы способны на многое.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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