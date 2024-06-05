Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Для Козерогов сегодня хороший день для расставания с негативными привычками
Овны
Идеальный день для тех, кто любит все заранее хорошенько обдумать. Именно сегодня можно рассматривать и обсуждать в узком кругу свои планы на месяц.
Тельцы
Возьмитесь анализировать свои траты, финансовые привычки и уязвимости. Подумайте, в какие моменты вы покупаете ерунду и что за потребности этим закрываете.
Близнецы
Еще один важный день. Завтра Новолуние в вашем знаке, а сегодня полезно вспомнить предыдущие двенадцать месяцев и похвалить себя за все, что было.
Раки
Ваша ситуация очень интересная: если двигаться медленно и даже тайно, вы достигнете целей. Для вас это привычно, поэтому будет несложно достичь успеха.
Львы
Вы сейчас сильно зависите от поддержки окружающих, но это вполне оправданно. Звезды говорят, что в команде ваши шансы на успех намного выше, чем в одиночку.
Девы
Подвижки на работе или в бизнесе особенно у представителей знака, связанных с юриспруденцией. День подходит для деловых переговоров, бесед с начальством или вип-клиентами.
Весы
Если вы планируете начать учебу или отправиться в поездку, то сегодня удачный день для подготовки к этому. Продумайте, что вам нужно купить, составьте себе список.
Скорпионы
Самое время заглянуть в потаенные уголки своей психики и разобраться с тем, что мешает вам жить. Прекрасный день для внутренней работы или визита к психологу.
Стрельцы
Если вы давно хотите закончить отношения с кем-то, сегодня подходящий момент. Подумайте, как это сделать, чтобы в будущем вам никогда не было стыдно за себя.
Козероги
День расставания с негативными привычками объявляется открытым! Что бы вы хотели навсегда оставить в прошлом? Напишите на бумаге, перечитайте и сожгите.
Водолеи
Звезды советуют довести до конца незаконченные творческие дела. Если поняли, что не вернетесь к какому-то хобби, выбросите или подарите кому-то свои сокровища.
Рыбы
Чем лучше "погода в вашем доме", тем вы успешнее. Душевное состояние представителей этого знака – золотой ключик: когда вы спокойны и имеете крепкий тыл, вы способны на многое.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"