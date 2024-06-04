Серийного поджигателя задержали лесничие в Забайкалье

Следователи выясняют мотивы его поступков

В Забайкальском крае задержали поджигателя, который устроил четыре ландшафтных пожара. Обнаружили его лесничие совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Мужчина пускал палы в четырех местах. В результате чего произошли пожары, которые к счастью удалось быстро потушить. Сейчас с ним работают следователи, чтобы выяснить мотивы поступка.

С начала пожароопасного сезона в регионе выявили более 200 поджигателей. Им выписаны штрафы от 50 тысяч до 2 миллионов рублей.

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