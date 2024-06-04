Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Они дадут городу 1,4 тысячи рабочих мест

Программа создания мест приложения труда охватила все районы Москвы.

В настоящий момент одобрены планы строительства трех объектов сервисной и социальной инфраструктуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Инвесторы планируют возвести детский сад в Метрогородке, сервисный комплекс на Боровском шоссе и сервисный центр в районе Солнцево. В общей сложности это даст городу 1,4 тысячи рабочих мест.

Всего за четыре года было заключено более 100 соглашений с инвесторами, построенная ими недвижимость позволит создать свыше 215 тысячи новых рабочих мест.

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