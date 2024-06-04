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В Киеве начались экстренные отключения электричества

15:20
  • вторник
  • 04 июня 2024

На Украине не хватает генерирующих мощностей

В Киеве начались экстренные отключения электричества, город вышел за лимиты потребления энергии. Об этом во вторник, 4 июня, сообщила компания Yasno.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко написал в соцсетях, что графики отключения потребителей электроэнергии, которыми прежде руководствовались поставщики, сейчас не действуют.

1 июня армия России нанесла очередной удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Также уничтожены арсеналы хранения западного вооружения.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это часть усилий по демилитаризации соседней страны, поскольку повреждение энергосистемы влияет на работу украинской оборонки.

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