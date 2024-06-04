Лавров: США превратились в полицейское государство

Глава МИД оценил запрет на поездку Риттера на ПМЭФ

Соединенные Штаты превратились в полицейское государство. Очередным доказательством стал отказ властей пустить бывшего американского разведчика и экс-инспектора ООН Скотта Риттера на Петербургский международный экономический форум, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, нынешний инцидент – еще один эпизод в длинном ряду аналогичных случаев. Это подтверждает, что США, называющие себя лидером демократии всего мира, давно уже стали полицейским государством.

Глава российского МИД также пояснил, что, поскольку Риттер не является гражданином России и не обращался за гражданством, Москва юридически в этом случае ничего предпринять не может. Однако не сложно угадать оценку российской стороны. Ранее стало известно, что Риттера по указанию госдепа сняли с рейса из Нью-Йорка в Стамбул, через который он собирался прилететь в Россию для участия в ПМЭФ. Причину ему не назвали, передает ТАСС.

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