В Харькове снесли памятник Ломоносову

Памятник был установлен 11 лет назад

В Харькове снесли памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. Об этом сообщает украинское издание "Страна". Отмечается, что монумент был установлен всего 11 лет назад.

Памятник представлял собой бронзовый бюст. Он стоял у Дворца детского и юношеского творчества в микрорайоне Салтыковка.

Демонтировать памятники, связанные с советской историей, начали на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Тогда же в стране стали переименовывать улицы.

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