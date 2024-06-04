Байден пообещал вооружать Украину, даже если она не вступит в НАТО

Альянс пока не рвется принимать Украину в свои ряды

Вашингтон продолжит поставлять вооружения Украине, даже если она не войдет в состав Североатлантического альянса. Такое заявление сделал во вторник, 4 июня, американский президент Джо Байден.

По его словам, "мир выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину", а это "не означает НАТО, что они являются частью НАТО". Байден заявил, что "у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем".

При этом Джо Байден подчеркнул, что не считает предложение Москвы завершить конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева, пишет журнал Time.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что США и ЕС "врут о своем стремлении к мирному урегулированию", но в то же время разрешают ВСУ наносить удары с использованием западного вооружения по территории России. Политик предложил "самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам".

При этом американские политологи Сэмюэл Шарап и Джереми Шапиро заявили, что Москва фактически выигрывает в конфликте на Украине. Россия сможет адаптироваться к ударам ВСУ американским оружием по ее территории, убеждены эксперты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"