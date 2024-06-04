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Американский генерал объяснил запрет США Киеву бить ракетами ATACMS по России

15:53
  • вторник
  • 04 июня 2024

Вашингтон установил некоторые ограничения

Отказ США от использования американских ракет ATACMS для ударов по территории России говорит о "чрезмерном страхе" властей США. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.
Запад уверен в способности России адаптироваться к ударам американским оружием

Как заявил отставной генерал в интервью Newsweek, Соединенные Штаты боятся возможной эскалации конфликта на Украине, хотя мнения разделились: одни наблюдатели и причастные лица считают ограничения на применение ATACMS разумным, другие выступают против.

Хождес отметил, что "приоритет — управление эскалацией", хотя и признал, что сам он поддерживает идею наносить удары ATACMS по целям в России.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что ВС России отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост несколькими ракетами ATACMS американского производства. Он подчеркнул, что это "была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут".

Однако Запад, в том числе Соединенные Штаты, не признают референдумы о вхождении Крыма и Новороссии в состав России, а потому удары по ним украинских военных рассматривают как атаки ВСУ на украинскую территорию.

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