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НАТО готовит на Украине "вьетнамский сценарий"

15:53
  • вторник
  • 04 июня 2024

Предлогом для нападения может стать "защита" своих военных советников

НАТО готовит предлог для ввода войск на Украину. Это, возможно, будет сделано по сценарию, отработанному во время войны США во Вьетнаме, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Севим Дагделен.

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Немецкий депутат напомнила, что еще до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме – которое произошло после подстроенного Тонкинского инцидента -  там уже находились 15 тысяч иностранных советников. Их "защита" стала предлогом для ввода американских войск во Вьетнам, сказала Дагделен в эфире YouTube-канала "Neutrality Studies".

Депутат считает, что нечто похожее готовится и на Украине. Некая провокация будет использована как предлог для размещения натовских вооружений, способных наносить удары по России. Дагделен призывает создать коалицию стран, совместно с государствами Глобального Юга, чтобы предотвратить эскалацию конфликта в Восточной Европе.

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