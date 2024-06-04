Это станет ответом на действия Китая

Президент США Джо Байден допустил привлечение американских военных на Тайвань в случае, если Китай применит силы на острове.

"Не исключаю использование вооруженных сил США", - сообщил американский лидер в интервью изданию Time.

При этом Байден отказался отвечать на вопрос о возможность использовании американских баз на Филиппинах и Японии для нанесения ударов.

Тайваньский вопрос обострился на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров осенью 2022 года. Китай считает Тайвань своей территорией, поэтому визиты официальных делегаций на остров без согласования Пекина являются нарушением суверенитета.

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