В Париже бьют тревогу из-за загрязнения Сены

На реке должны пройти состязания по плаванию

В Париже подготовка к Олимпиаде выходит на финишную прямую. В преддверии Игр с улиц столицы были выдворены около 13 тысяч бездомных - о этом сообщают местные СМИ. Людей без определенного места жительства распределили по разным городам страны. Таким образом власти Парижа пытаются снизить уровень преступности в городе. Еще одной проблемой остается обещание организаторов сделать безопасной для купания Сену.

Вода коричневая, запах такой, что нос закладывает - первыми неладное с Сеной заподозрили жители коммуны Конфлан - Сент - Онорин. Это к западу от Парижа. Сообщили в мэрию. Там тоже удивились: оказывается, в реку уже как несколько недель текут миллионы литров сточных вод.

Испортили воду на насосной станции. Это могло случиться из-за сильной засоренности воды бытовыми отходами. Плюс, скачки напряжения, и оборудование встало. В результате весь май жители столичного пригорода наблюдали массовый наплыв интимных средств гигиены.

И это всё всплывает на фоне и без того подмоченной репутации Сены. До Олимпийских игр в Париже всего каких-то два месяца. На церемонии открытия планируется грандиозный речной парад - по воде пройдут около 200 лодок. Но праздничные приготовления идут тяжело. К качеству воды претензии и у жителей, и у экспертов. А у мадам мэра сдают нервы.

Сейчас качество воды оставляет желать лучшего, но к 26 июля Сена станет образцовой, уверена Анн Идальго. И даже обещает выйти в купальнике.

"Всем этим брезгливым скептикам я вот что скажу: да-да, мы окунемся в Сену! И мы сделаем всё для того, чтобы она стала пригодной для плавания", - сказала Анн Идальго.

Но остальным французам в кристальную чистоту Сены верится как-то с трудом. На реке должны пройти состязания по плаванию, по триатлону. Экспертизы спортсменов пока не обнадеживают - три тестовых соревнования пришлось отменить. Сена экзамены на качество воды один за одним проваливает.

"13 из 14 взятых проб показали значительное превышение всех допустимых норм. Что в любом случае влечет риски для здоровья спортсменов при контакте с фекальными загрязнениями. Это могут быть конъюнктивит, отит, дерматит и много чего другого", - говорит Марк Валмасони, координатор серфрайдеров – серфингистов.

Чтобы проплыть в Париже и не заболеть, атлеты всерьез просят организаторов придумать план "Б". Те уже ответили отказом.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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