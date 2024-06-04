На Украине - агрессивная мобилизация

Журналист New York Times Эндрю Крамер, в мае побывавший в Киеве, заявил, что украинцы не хотят воевать, а Владимир Зеленский не может их заставить. Как утверждает публицист, из-за агрессивной мобилизации некоторые деревни на Украине остались полностью без мужчин. Военнообязанные, по его словам, боятся мобилизации и избегают встречи с сотрудниками военкоматов, а также помогают другим уклонистам обходить блокпосты, на которых раздают повестки. Ну а украинские силовики всё агрессивней отлавливают на улицах мужчин.

Битва за мужчин теперь выглядит так. Женщины отбивают их не друг у друга, а от силовиков. На кадрах, снятых во Львове, полицейские применяют болевые и удушающие приемы, чтобы задержать местного жителя и передать его сотрудникам ТЦК. Те ждут очередную жертву в люксовом автомобиле стоимостью несколько миллионов гривен.

В то время, как сами украинцы не готовы защищать то, во что превратил страну просроченный Зеленский, тот колесит по миру, пытаясь уговорить лидеров приехать на придуманный им же самим так называемый саммит мира в Швейцарии. Из-за того, что России нет в списке участников, все больше стран игнорируют это мероприятие.

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Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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