ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Журналист NYT: Украинцы не хотят воевать

18:09
  • вторник
  • 04 июня 2024

На Украине - агрессивная мобилизация

Журналист New York Times Эндрю Крамер, в мае побывавший в Киеве, заявил, что украинцы не хотят воевать, а Владимир Зеленский не может их заставить. Как утверждает публицист, из-за агрессивной мобилизации некоторые деревни на Украине остались полностью без мужчин. Военнообязанные, по его словам, боятся мобилизации и избегают встречи с сотрудниками военкоматов, а также помогают другим уклонистам обходить блокпосты, на которых раздают повестки. Ну а украинские силовики всё агрессивней отлавливают на улицах мужчин.

Битва за мужчин теперь выглядит так. Женщины отбивают их не друг у друга, а от силовиков. На кадрах, снятых во Львове, полицейские применяют болевые и удушающие приемы, чтобы задержать местного жителя и передать его сотрудникам ТЦК. Те ждут очередную жертву в люксовом автомобиле стоимостью несколько миллионов гривен.

В то время, как сами украинцы не готовы защищать то, во что превратил страну просроченный Зеленский, тот колесит по миру, пытаясь уговорить лидеров приехать на придуманный им же самим так называемый саммит мира в Швейцарии. Из-за того, что России нет в списке участников, все больше стран игнорируют это мероприятие.

Подробнее – в репортаже

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Принудительная мобилизация на Украине
Принудительная мобилизация на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.