Атака украинских дронов оставила без света 14 сел Белгородской области

Также загорелась сухая трава

Киевский режим устроил очередную террористическую атаку на Белгородскую область. ВСУ использовали FPV-дроны. В результате атаки на Белгородский район без электроснабжения остались 14 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как написал Гладков в Telegram, беспилотники атаковали поселок Октябрьский. Есть повреждения на линиях водо- и электроснабжения. Без электроэнергии временно остаются абоненты 14 населенных пунктов.

Кроме того, из-за взрывов загорелась сухая трава. Возгорание оперативно ликвидировали пожарные расчеты. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны России.

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