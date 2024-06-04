Силовики задержали главу "Империи сильнейших ведьм"

Обыски идут по нескольким адресам

Российские спецслужбы задержали главу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм". Как сообщил источник в силовых структурах агентству РИА Новости, Елену Суликову (известную последователям как Алена Полынь) подозревают в экстремизме и мошенничестве.

По данным агентства, дома у главы оккультной "Империи" проходят обыски. Обыски идут и по другому адресу.

По данным источника, Суликова была задержана у себя в доме в Подмосковье. По предварительной информации, члены организации предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.

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