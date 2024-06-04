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В рамках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!" открылся шахматный клуб

17:06
  • вторник
  • 04 июня 2024

Инициатором появления открытой площадки выступило РВИО

В столице открылся шахматный сезон в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!". Летний шахматный клуб заработал на центральной аллее Гоголевского бульвара. В церемонии открытия принял участие руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

"Москва сильна своими шахматными традициями, а Гоголевский бульвар давно является местом притяжения любителей игры в шахматы. Мы возрождаем эту добрую традицию. В рамках проекта "Лето в Москве" Гоголевский бульвар вновь станет главным летним шахматным клубом Москвы, где все желающие могут провести время за этой игрой", — отметил Алексей Фурсин.

Инициатором появления открытой площадки для игры в шахматы выступило Российское военно-историческое общество (РВИО). Отмечается, что весь необходимый инвентарь бесплатно можно получить в Федерации шахмат России на Гоголевском бульваре.

Более подробная информация – на портале мос.ру.

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