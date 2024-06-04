Еревану следовало в 2022 году согласиться на предложения ОДКБ

Еревану следовало согласиться в 2022 году на предложение ОДКБ реализовать комплекс мер по стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном. Это позволило бы избежать множества проблем и рисков, с которыми сегодня сталкивается Армения, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что тогда речь шла о серьезных инициативах. Предлагаемые меры включали военно-техническую помощь, направление мониторинговой миссии и содействие в обучении погранвойск.

Галузин в интервью ТАСС выразил сожаление по поводу того, что армянское руководство отвергло предложения ОДКБ. По словам замглавы МИД, Ереван предпочел пригласить миссию Евросоюза, которая нисколько не защищает рубежи государства. Она под прикрытием "мониторинга" занимается сбором разведданных против Азербайджана, Ирана и России.

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