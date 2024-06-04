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Киев заявил об исчезновении "красных линий" в конфликте с Москвой

18:18
  • вторник
  • 04 июня 2024

Реальность – эскалация, заверяют в офисе Зеленского

Все "красные линии" конфликта на Украине исчезли. То, что вчера казалось немыслимым, стало реальностью, это эскалация, написал в  Telegram советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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Подоляк восторженно отреагировал на разрешения, которые дали Киеву некоторые западные страны. Они позволили ВСУ наносить удары по российской территории поставленным Западом оружием, передает РИА Новости.

Франция 2 июня дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Ранее представитель госдепа США заявил, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для борьбы с целями на территории Росси, угрожающими району Харькова. Берлин также разрешил Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории.

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