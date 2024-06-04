Киев заявил об исчезновении "красных линий" в конфликте с Москвой

Реальность – эскалация, заверяют в офисе Зеленского

Все "красные линии" конфликта на Украине исчезли. То, что вчера казалось немыслимым, стало реальностью, это эскалация, написал в Telegram советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Подоляк восторженно отреагировал на разрешения, которые дали Киеву некоторые западные страны. Они позволили ВСУ наносить удары по российской территории поставленным Западом оружием, передает РИА Новости.

Франция 2 июня дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Ранее представитель госдепа США заявил, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для борьбы с целями на территории Росси, угрожающими району Харькова. Берлин также разрешил Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории.

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