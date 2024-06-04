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ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

18:42
  • вторник
  • 04 июня 2024

О пострадавших не сообщается

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России сорвали силы российской противовоздушной обороны. Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

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Как уточнили в военном ведомстве, БПЛА самолетного типа дежурные силы ПВО засекли четвертого июня около 17.00 мск. Цель была уничтожена.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских FPV-дронов на регион. В результате без электроснабжения остались 14 населенных пунктов. Также пожарным расчетам пришлось ликвидировать возгорание сухой травы.

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