Чернокнижница и потомственная ведьма: в Подмосковье задержали Алену Полынь

Она подозревается в оскорблении чувств верующих

В Подмосковье задержана основательница оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елена Суликова, больше известная в рядах поклонников черной магии как Алена Полынь. Жительница Ивантеевки подозревается в оскорблении чувств верующих, кроме того, по версии следствия, она занималась продажей и распространением экстремистской литературы. Немало вопросов к Суликовой накопилось даже у ее поклонников. Особенно после курсов, которые она проводила в собственном в Университете магии и колдовства.

Сушёные летучие мыши, ритуальные кинжалы, связка трав, портреты демонов, черепа и хрустальные шары, стопки гадальных карт и алтарь. Так выглядит ведьмино логово – квартира Алёны Полынь, в которую сегодня нагрянули оперативники.

"Подозреваемая в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. По месту жительства подозреваемой проведён обыск, изъята литература и другие предметы, имеющие значение для следствия. Планируется назначение лингвистической и компьютерно-технической экспертиз", - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области.

Визит силовиков для ясновидящей - участницы популярного "шоу экстрасенсов", ворожеи, чернокнижницы и потомственной ведьмы - стал неожиданностью. Её подозревают не только в экстремизме, - есть данные о том, что она прибегала не только к колдовству, но и мошенничеству. Уже почти 10 лет 43-летняя Елена Суликова оказывает магические услуги. Даже основала свою ни много ни мало империю сильнейших ведьм. На курсах рассказывала всем желающим о том, как защититься от тёмных сил, наколдовать себе счастье или молодость.

Для обучения и колдовства нужны материалы и всевозможные магические принадлежности, без которых чудо не произойдёт. Есть у Алёны Полынь целый сайт, с версией на пяти языках. При каждом обновлении страницы всплывает уведомление, которое просит подтвердить, что посетитель – совершеннолетний. Здесь можно купить всё, что угодно, были бы деньги. Сувенир магический помощник Лютая Биатрисс – 13 тысяч рублей. За такие деньги странная статуэтка действительно должна помогать. Но отзывы пользователей говорят об обратном.

"Ясно видеть, ясно слышать, ясно чувствовать. Вы уйдете, научитесь общаться с родом, с миром мертвых - ну, в общем, там каких только приколов не написано. И после того, как ты выходишь из закрытой школы, ты реально понимаешь...по факту ты вообще ничего из того, что заявлено - а там же утверждается, что ты научишься - никто из моей группы, с кем я общалась, не научился", - рассказала Наталья Смородинова.

Помимо интернет-магазина был и настоящий Волшебный – с прилавками и продавцами. Прокуратура заинтересовалась деятельностью торговой точки. В итоге вывеску тогда сняли, но торговля не прекратилась. Второй магазин, по совместительству – центр парапсихологии, тоже уже закрыт. Хотя соседи по торговым площадям помнят Алёну.

Алёне Полынь, подозреваемой сразу по двум статьям УК, стало плохо во время обысков, ее увезли на скорой. То есть врачи, видимо, действеннее магических сил в определенных ситуациях.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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