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Мишустин: Вес ЕАЭС на мировой арене растет

22:37
  • вторник
  • 04 июня 2024

Премьер выступил на заседании Евразийского межправительственного совета

Вес ЕАЭС на мировой арене растет, и надо расширять связи с организациями — ШОС, СНГ, БРИКС и другими. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в белорусском Несвиже.

Договор о создании ЕАЭС был подписан 10 лет назад. За эти годы странам "пятёрки" удалось достичь значительных результатов в создании общего рынка и снижению барьеров для производителей. Выстроена уникальная система регулирования продукции.

В приоритете - сотрудничество по созданию единой транспортной системы. Формирование современных евразийских маршрутов позволит ускорить доставку грузов. Также между странами активно продолжается работа по таможенному регулированию и координации цифровой повестки.

"Во всех государствах "пятёрки" видим положительную динамику основных макроэкономических показателей. По итогам прошлого года валовой внутренний продукт "пятёрки" увеличился на 3,8%, обогнав средние мировые темпы роста", - заявил Мишустин.

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Участники Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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