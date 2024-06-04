Китайский зонд "Чанъэ-6" возвращается на Землю с обратной стороны Луны

Аппарат взял образцы породы и грунта

Грунт с обратной стороны Луны впервые в истории вскоре окажется на Земле. Его доставит китайский зонд "Чанъэ-6", который успешно сегодня стартовал с поверхности спутника. Первым же в мире образцы лунного грунта доставил на Землю советский аппарат "Луна-16" в 1970 году.

Выполнив свою миссию, "Чанъэ-6" летит обратно на Землю. Китайский аппарат, названный в честь богини Луны, впервые в истории космонавтики захватил образцы породы и грунта с обратной стороны нашего спутника и рано утром по пекинскому времени вышел на заданную орбиту вокруг Луны.

Спускаемая капсула должна вернуться на Землю 25 июня. На борту в специальном контейнере внутри посадочного модуля зонда - около 2 кг грунта. Пока космический аппарат "Чанъэ - 6" в пути, учёные Национального космического управления комментируют кадры, снятые камерой зонда. Один снимок был сделан во время посадки, а другой - сразу после приземления.

"С научной точки зрения, эти данные могут помочь нам проанализировать геологический фон и рельеф района посадки, предоставляя богатую справочную информацию для анализа возвращенных образцов", - сообщил Лиу Цзяньцзюнь, заместитель руководителя миссии.

Местом посадки был выбран бассейн Аполлон - крупнейший кратер спутника нашей планеты. Специалисты рассчитывают найти там вещество, некогда выброшенное из самых глубин Луны. Полёты на обратную сторону Луны сложны. Поскольку она не обращена к Земле, следовательно, плохо изучена. И сильно отличается от ближней стороны, которую мы видим.

Обратная сторона Луны состоит из древней лунной коры и высокогорий и таит в себе немало ответов на вопросы, которые не дают покоя учёным всего мира – например, о происхождении Луны. Поэтому к миссии и приковано столько внимания. Полет сложный - связь с аппаратурой на обратной стороне вообще отсутствует. Поэтому использовали спутник - ретранслятор. Сам же зонд оснастили тремя научными модулями. Два из них - камера, дающая панорамный обзор и прибор для спектрального анализа минералов. Третий - структурный детектор, установленный на дне. Определяет структуру грунта под поверхностью Луны и предоставляет информацию для дальнейших процедур бурения и отбора проб.

Для бурения и взятия образцов с Луны зонд "Чанъэ - 6" использовал роботизированные манипуляторы и буровые инструменты. Ответственный процесс запечатлён в деталях и со всех ракурсов. Аппарат выдержал испытание высокой температурой и с задачей справился. По социальным сетям Поднебесной гуляет ролик, прославляющий успешную миссию.

На Луне остался установленный аппаратом китайский флаг. Изготовленный с использованием технологии плавления и вытяжки базальта, он обладает высокой стойкостью к коррозии и температурам. Между тем, создание российско- китайской лунной станции планируется завершить к 2036 году. Её задача - проведение многопрофильных научно-исследовательских работ, конечной целью которых станет изучение и использование Луны.

Китайская миссия, запущенная 3 мая, уже считается успешной. В четверг зонд должен пристыковаться к орбитальному модулю. Возвращение на Землю запланировано на 25 июня.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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