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Байден раскрыл, почему боится поражения Украины

19:23
  • вторник
  • 04 июня 2024

Соседние страны станут чересчур самостоятельными

Джо Байден в случае победы на президентских выборах в ноябре намерен определять будущее не только Соединенных Штатов – но и Европы, на долгое время вперед. Об этом действующий американский президент заявил в интервью журналу Time.

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Байден рассказал, почему он опасается поражения Украины в конфликте с Россией. По словам американского лидера, страны на границе с Россией начнут вести себя самостоятельно. Уйдет Польша, государства от Балкан до Белоруссии соберутся проводить самостоятельную политику, заявил политик.

Именно поэтому, по словам Байдена, Запад не может позволить пасть НАТО. Альянс нужно выстраивать политически и экономически, а также в военном отношении - во что США вкладывают значительные средства, заключил американский президент.

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