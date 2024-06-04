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В России проводятся уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности

19:24
  • вторник
  • 04 июня 2024

До 28 июня

"Авито" и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения и Минцифры дали старт новому сезону всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез". До 28 июня 2024 года в рамках проекта проводятся уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности.

В рамках урока на сайте цифровойликбез.рф размещаются видеоролики и методические материалы от компании "Авито", посвященные правилам безопасных сделок в интернете.

Герои роликов рассказывают, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться через инструменты платформы, оформлять доставку, о правилах размещения объявлений, а также дают советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.

Цель урока - помочь школьникам освоить основные принципы безопасного поведения в интернет-пространстве, повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате.

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