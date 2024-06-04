ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились подробности ликвидации элитного батальона ВСУ под Харьковом

20:24
  • вторник
  • 04 июня 2024

Пропал командир подразделения

Командир элитного батальона ударных беспилотников ВСУ пропал после удара ВС России по месту дислокации подразделения. Как сообщил военный корреспондент Александр Коц, речь идет о батальоне "Птахи Мадьяра" и комбате с поывным Мадьяр.

Спецназ "Ахмат" перебросили на харьковское направление
ВС России вынудили Украину отступить на важных участках в Харьковской области

По данным военкора, после удара российских военных по объекту под Харьковом подразделение потеряло большое количество ценных специалистов. А вместе с ними - инструкторов и наемников из стран НАТО, которые пользовались привезенными с родины сим-картами.

Коц уточнил в Telegram-канале, что удар по скоплению бойцов ВСУ на базе отдыха в населенном пункте Дачное Харьковской области был нанесен в ночь на 3 июня. Военкор подчеркнул, что потеря профессиональных операторов дронов будет болезненной для Киева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.