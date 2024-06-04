Появились подробности ликвидации элитного батальона ВСУ под Харьковом

Пропал командир подразделения

Командир элитного батальона ударных беспилотников ВСУ пропал после удара ВС России по месту дислокации подразделения. Как сообщил военный корреспондент Александр Коц, речь идет о батальоне "Птахи Мадьяра" и комбате с поывным Мадьяр.

По данным военкора, после удара российских военных по объекту под Харьковом подразделение потеряло большое количество ценных специалистов. А вместе с ними - инструкторов и наемников из стран НАТО, которые пользовались привезенными с родины сим-картами.

Коц уточнил в Telegram-канале, что удар по скоплению бойцов ВСУ на базе отдыха в населенном пункте Дачное Харьковской области был нанесен в ночь на 3 июня. Военкор подчеркнул, что потеря профессиональных операторов дронов будет болезненной для Киева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"