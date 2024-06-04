Путин поручил кабмину предупредить возможные скачки цен на яблоки

Решения должны быть приняты заблаговременно

Правительству следует своевременно принять необходимые решения, чтобы не допустить скачков цен на яблоки после весенних заморозков. Поручение кабмину дал президент России Владимир Путин на совещании с министрами.

Глава государства поинтересовался у министра сельского хозяйства Оксаны Лут, не останутся ли россияне без яблок из-за заморозков. Президент расспросил министра о том, насколько собственное производство закрывает потребности. Лут ответила, что общее производство плодовой продукции составляет порядка 44%. Притом, что по показателям Доктрины продовольственной безопасности пороговое значение - 60%, именно его необходимо достичь к 2030 году.

Путин выразил надежду, что все решения по поддержке сельхозпроизводителей будут приняты своевременно. Также будут проведены все мероприятия по приобретению этих товаров по импорту. Президент напомнил, что затягивать с ними нельзя – иначе возможны скачки цен на внутреннем рынке, передает ТАСС.

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