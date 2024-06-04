Путин поручил сделать "максимально бесплатными" занятия спортом в России

От этого зависит здоровье нации

Занятия спортом надо сделать "максимально бесплатными". Такое поручение дал правительству президент России Владимир Путин на встрече с кабинетом министров. Здоровье людей, здоровье нации тесно связано с занятием физической культуры и спортом, подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в стране наблюдается необоснованная коммерциализация физической культуры и массового спорта. Это вытягивание денег из российских семей, возмутился глава государства.

По словам Путина, семьи с небольшими доходами не могут оплачивать на постоянной основе занятия физкультурой для своих детей. Нельзя делать вид, что этого не замечаем, обратился российский лидер к членам правительства. Создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом - это абсолютная задача правительства, приводит слова президента ТАСС.

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