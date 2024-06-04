Площадь пожара в цехах в Нижнем Новгороде превысила 1200 "квадратов"

На место прибыл пожарный катер МЧС России

Площадь пожара в цехах в Нижнем Новгороде превысила 1200 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание началось в цехе по производству пластиковых окон, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Площадь пожара оценивается специалистами в 1 250 квадратных метров. Организована защита соседних зданий. Пожарным приходится работать в условиях сильного задымления.

К тушению пожара привлекли 74 спасателя и 20 единиц техники. К месту происшествия прибыл пожарный катер МЧС России. Информации о пострадавших не поступало.

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