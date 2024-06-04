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Путин назначил Шойгу координатором ОПК

21:41
  • вторник
  • 04 июня 2024

Работу по проекту поручений в этой сфере необходимо завершить в ближайшее время

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу назначен координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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Глава государства пояснил, что вопросы в этой сфере приходится решать разноплановые – поэтому нужен независимый координатор этой работы. Таким координатором и будет секретарь Совета безопасности, сказал Путин.

Глава государства напомнил членам правительства: работу по проекту поручений в этой сфере необходимо завершить в ближайшее время. Путин подчеркнул, что речь идет о первоочередных задачах ОПК, об объемах и рентабельности производства наиболее востребованной продукции военного назначения. Российский лидер ждет результата завтра, передает ТАСС.

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