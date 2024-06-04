Альянс Нарендры Моди победил на парламентских выборах в Индии

НДА получил 272 места в нижней палате

Парламентское большинство на всеобщих выборах в Индии получил "Национально-демократический альянс", возглавляемый партией премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом свидетельствуют данные подсчета избиркома Индии.

Подсчет голосов еще продолжается. Однако, по данным веб-сайта избирательной комиссии, альянс уже получил 272 места в нижней палате. Этого достаточно для большинства в 543-местном парламенте.

Партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 224 места. Основная оппозиционная партия - "Индийский национальный конгресс" - получает 88 мест и лидирует еще в 11 округах. Это, по прогнозам, даст партии 99 мест - вдвое больше, чем 52 места на прошлых выборах, передает РИА Новости.

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