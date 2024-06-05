"Выборы, где все удачно или неудачно сошлось"

В Брюссель во вторник въехали около 500 тракторов. Фермеры из Нидерландов, Польши, Франции и Германии прибыли в столицу Бельгии, чтобы в очередной раз напомнить политикам Евросоюза: аграрная отрасль нуждается в поддержке. Высокие цены на топливо, чрезмерное регулирование, ввоз дешёвой сельхозпродукции из стран, не входящих в ЕС, ставят многие фермерские хозяйства на грань разорения. Нынешняя акция, в отличие от прежних, прошла спокойно. С четверга по воскресенье в странах ЕС пройдут выборы в Европарламент, и не только у фермеров, но и других избирателей будет возможность дать оценку политикам. Особенно тем, кто упрямо поддерживают Киев в ущерб экономике своих стран.

О предстоящих выборах в Европарламент с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Тимофей Бордачёв, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"За прошедшие пять лет с прошлых выборов произошло очень много событий. Во-первых, пандемия, которая обострила огромное количество социальных и политических проблем в странах Европейского Союза. Затем эта суматошная реакция европейских правительств на ситуацию на Украине. И последнее, в большинстве стран Западной Европы никто не отменял кризис традиционных политических систем, традиционных партий, который продолжает углубляться. И недовольство людей и политической и экономической реальностью продолжает углубляться. Это такие выборы, где все удачно или неудачно сошлось, о чем и говорят ожидаемые цифры явки", - заявил Бордачев.

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