Трамп победил Байдена. По числу подписчиков в TikTok

За несколько дней на экс-президента подписались почти миллион человек

Транспарентность бывает разная. Бывает полная, бывает ассимметричная. Выборы президента США всегда были ярким спектаклем, где главные герои состязались в красноречии, собирали компромат на конкурента и обещали избирателям неминуемое светлое будущее.

Дональд Трамп побил Джо Байдена в сети TikTok, которую некогда сам пытался запретить. Теперь это мощное оружие должно сработать против с трудом действующего президента США. На войне все средства хороши. И победа пока за Трампом. Если на Джо Байдена в TikTok за несколько месяцев подписались 335 тысяч человек, на Трампа в первый же день - 891 тысяча.

Битва с Трампом - кампания, которую умело ведёт Белый дом. Полная утрата морального облика, связь с порнозвездой Сторми Дэниелс, от которой этот ловелас пытался умело откупиться.

Деньги для порнозвезды были оформлены как гонорар за юридические услуги. 30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Оглашение приговора назначено на 11 июля. И вот чудо! Всего за сутки после решения присяжных предвыборный штаб Трампа собирает 53 миллиона долларов!.

Юристы не верят, что Трампа отправят в тюрьму, максимум, что ему грозит - домашний арест или комендантский час. И даже тюремное заключение никак не помешают Дональду Трампу в борьбе за пост президента. В американской Конституции нет положений, которые запрещают осуждённому претендовать на этот пост. И в случае победы Трамп может сам себя помиловать. После оглашения вердикта присяжных рейтинг Республиканской партии, от которой выступает Дональд Трамп, достиг 67 процентов.

Америка и Европа ложатся на новый курс, и сегодня вожаками выглядят политики откровенно правого толка. Новые законы в политическом театре, где в действительности всё не так как на самом деле.

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