ВСУ не оставляют попыток ударить по территории России

В ночь на среду, 5 июня, пресечены новые попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили два БПЛА над территорией Белгородской области, два беспилотника — над территорией Курской области и один аппарат — над территорией Воронежской области.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел подсчитали, что от украинских ударов по российской территории с начала 2024 года погиб 201 мирный житель. За это время украинские военные выпустили 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам в России.

В России создана система безопасности "Пятница", предназначенная для защиты важных масштабных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов. Один из разработчиков системы рассказал, что "это программное решение, объединяющее все в единый центр".

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