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США исключили отправку на Украину военных советников и инструкторов

08:40
  • среда
  • 05 июня 2024

Солдат там тоже не будет, уверяет Белый дом

Соединенные Штаты не отправят своих военнослужащих, советников или инструкторов на Украину. В этом заверил во вторник, 4 июня, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Как утверждает американский чиновник, в администрации президента США не планируют отправлять солдат, равно как и военных советников или инструкторов, "чтобы обучать украинцев на Украине".

При этом Салливан заявил, что американское оружие, поставляемое на Украину, меняет ситуацию на фронте в пользу ВСУ. По его словам, Украина оказалась "в глубокой дыре" из-за задержки с отправкой помощи США, сообщает РИА Новости.

Между тем источники утверждают, что члены НАТО разрабатывают наземные коридоры для оперативной переброски войск США в Европе на случай прямого конфликта с Россией. Согласно этому плану, ВС США могут высадиться в одном из пяти заранее определенных портов, а затем военных перебросят по подготовленным логистическим путям.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что у иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) независимо от гражданства нет иммунитета от ударов по ним со стороны российских военных.

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Военнослужащие армии США и Украины
Военнослужащие армии США и Украины
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