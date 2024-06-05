На Украине сообщили об аресте российских активов почти на миллиард долларов

Они включают в себя еще и технику

Полиция Украины арестовала якобы связанные с Россией активы общей стоимостью чуть менее 940 миллионов долларов (примерно 83 миллиарда рублей).

С таким утверждением выступил начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель. Арестованные активы включают в себя также вертолет Bell 427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовиков и 55 легковых автомобилей.

По его словам, деньги пошли на "нужды Украины", в том числе на потребности вооруженных сил, передает "РБК-Украина".

В Евросоюзе, тем временем, идет активное обсуждение идеи выдачи кредита Украине, который будет покрываться за счет доходов от замороженных российских активов. В Кремле заявили, что любое решение Брюсселя по активам, даже урезанный вариант изъятия средств, повлечет за собой ответ Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает получить в 2024 году от замороженных в Европе российских активов 1,7 миллиарда евро.

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