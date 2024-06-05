Рискуя жизнь, отремонтировал средства связи: новые подвиги российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Майор Иван Цыркунов во время массированной атаки радикалов на район расположения нашей батальонно-тактической группы, рискуя жизнью, направился к поврежденной снарядом аппаратуре связи. Под непрерывным огнем противника ему удалось в кратчайшие сроки провести ремонт. Это позволило восстановить управление бригадой и отразить натиск боевиков.

Лейтенант Евгений Филиппов и подчиненные ему штурмовые группы, развивая наступление на позиции ВСУ, захватили два вражеских опорника и уничтожили до 8 радикалов. Помимо большого количества оружия и средств связи, трофеем наших бойцов стал компьютер с важными секретными сведениями.

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