В нём примут участие около 20 тысяч делегатов

В Санкт-Петербурге открывается Международный экономический форум. В нём примут участие около 20 тысяч делегатов из почти 140 стран.

Организаторы отмечают: это самый высокий показатель за последние годы. Почётными гостями станут президенты Боливии и Зимбабве, глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины, министр иностранных дел Венгрии, ведущие политики других государств, в том числе представители правительства Афганистана. Масштабные делегации представят Китай, Иран и официальный гость этого года - Султанат Оман.

7 июня перед участниками выступит Владимир Путин, а сегодня российский президент встретится с главами мировых информагентств. В рамках форума запланировано несколько сотен мероприятий, ожидается подписание около тысячи международных документов.



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