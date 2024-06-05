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Олег Коненко установил рекорд: он провел в космосе тысячу суток

08:30
  • среда
  • 05 июня 2024

21 июня российский космонавт отметит 60-летие

Россиянин Олег Кононенко стал первым землянином, суммарно пробывшим в космосе тысячу суток.

Как заявил сам рекордсмен, его достижение поможет в подготовке к будущим межпланетным полетам. Но уже сейчас длительное пребывание на околоземной орбите расширяет представление о возможностях человека.

В настоящий момент командир отряда космонавтов Роскосмоса находится в пятой за карьеру экспедиции на МКС. Там 21 июня он отметит свое 60-летие. А по завершении годового пребывания на орбите суммарный налет Кононенко составит 1110 суток. Это еще один рекорд.
 

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