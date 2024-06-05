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Немецкий бизнесмен пытался скрыться в посольстве ФРГ в Москве и пропал

08:45
  • среда
  • 05 июня 2024

В России он приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение

Немецкий бизнесмен Ральф Новак пропал в Москве. Об этом заявил его адвокат, пишет издание Der Spiegel. По информации журналистов, предприниматель хотел укрыться в посольстве ФРГ. Но перестал выходить на связь 3 июня.

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Новак в России приговорен к пяти годам лишения свободы. Его обвинили в хищении акций каршеринга BelkaCar. Адвокат уверяет, что после вынесения приговора, его подзащитному стало плохо. Новак "был в панике" так как боялся снова сесть в тюрьму.

Дело против Новака и еще двух предпринимателей было возбуждено в сентябре 2021 года. Сделано это было по заявлению другого немецкого бизнесмена Бенедикта Соботки. Он счел, что его компаньоны продали за его спиной 52% акций по заниженной цене.

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