Буксир "Байкал" опрокинулся в Карском море

Один человек пропал без вести

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело после того, как буксир "Байкал" опрокинулся и затонул в Карском море.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Инцидент произошел 4 июня около 20:00 по местному времени в Красноярском крае. Буксир опрокинулся из-за сжатия льда в Енисейском заливе, сообщили в прокуратуре региона.

На данный момент известно о восьми эвакуировавшихся и одном пропавшем без вести. Его местонахождение все еще не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия, передает РИА Новости. Официально о его смерти не объявляли.

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