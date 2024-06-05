G7 задумалась о кредите для Украины за счет доходов с российских активов

Это подтвердили в США

Государства — члены "Группы семи" (G7) обсуждают возможность предоставления Украине кредита, который будет погашаться за счет доходов с замороженных российских активов. Об этом во вторник, 4 июня, рассказала министр финансов США Джанет Йеллен.

Как уточнила глава американского Минфина, общая прибыль от замороженных российских активов может составлять от 3 до 5 миллиардов долларов ежегодно.

Йеллен отметила, что "такой подход, похоже, пользуется значительной поддержкой". Она выразила надежду на то, что этот механизм "удастся доработать и представить лидерам на предстоящей встрече G7", сообщает ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить в 2024 году 1,7 миллиарда евро из прибыли от замороженных активов России. По словам политика, этот вопрос обсуждался с представителями европейских государств, блокировавших активы.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва продолжит процесс оценки последствий принятого Евросоюзом решения об использовании доходов от российских активов и ответа на это, поскольку в любом случае речь идет об экспроприации средств России.

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