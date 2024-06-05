С этим уже столкнулись российские поставщики

Представители России сталкиваются с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом в среду, 5 июня, сообщает РБК.

Как рассказал один из сотрудничавших с организацией участников рынка, со снижением числа заказов со стороны аккредитованных в ВПП ООН российских экспортеров столкнулись, в частности, мукомолы.

Заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик подтверждает, что российские поставщики ВПП ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия.

В пресс-службе Всемирной продовольственной программы пообещали дать ответ на соответствующий запрос РБК после уточнения информации.

После начала Россией спецоперации на Украине на Западе звучали призывы исключить нашу страну из международных организаций, в том числе из ООН и из Совбеза ООН. Украинский президент Владимир Зеленский требовал реформировать такие организации, утверждая, что им нужна "инъекция честности".

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ООН постигнет судьба ее предшественницы — Лиги Наций, если будут "взломаны" полномочия постоянных членов Совета Безопасности ООН. Политик напомнил, что США уже предлагали "компромиссы в реформировании" этой организации и отказаться от сохранения статуса-кво.

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