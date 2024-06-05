Украина закрыла выезд для граждан с видом на жительство в других странах

Это связано с новым законом о мобилизации

Украина перестала выпускать из страны своих граждан, которые имеют вид на жительство в других государствах. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РЕН-ТВ.

По словам чиновника, это произошло из-за изменений в законодательстве. Сейчас таким гражданам необходимо в обязательном порядке встать на учет в военкомате. Без этого за границу их не выпустят. Раньше украинцы с ВНЖ других государств спокойно покидали пределы родины. Демченко подчеркнул, что вопрос нужно "окончательно отрегулировать" в правилах пересечения границы.

С 18 мая на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Теперь все граждане обязаны обновить свои учетные данные в военкоматах.

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