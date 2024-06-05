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Гладков рассказал о лечении раненых жителей Белгородской области

09:29
  • среда
  • 05 июня 2024

За сутки пострадали восемь человек

Восемь жителей Белгородской области пострадали за прошедшие сутки при обстрелах со стороны Украины.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь, все лекарства имеются в наличии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Если будет нужно, то в соответствии с их состоянием будем отправлять их в Москву", - написал он в социальной сети "ВКонтакте".

Гладков отметил, что накануне был непростой день. Противник вел обстрел по приграничью, атаковал регион беспилотниками.  После удара по одному из инфраструктурных объектов, без света остались 3,5 тысячи домохозяйств в Белгородском районе. Ведутся восстановительные работы.

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