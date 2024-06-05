Масштабные учения НАТО стартовали на Балтийском море

В них задействованы более 4 тысяч военных

Масштабные натовские учения на Балтийском море BALTOPS 24 начинаются в среду, 5 июня.

Как рассказали в Вооруженных силах Литвы, в рамках подготовки к учениям в Клайпедском порту ожидаются более 30 военных кораблей союзников по НАТО, более 4 тысяч военных моряков, морских пехотинцев, морских летчиков и других специалистов ВМС.

В ходе учений будут осуществлены высадка морского десанта, огневая поддержка, противолодочная борьба, противовоздушная оборона, поиск и обезвреживание мин, действия надводных и подводных беспилотников и другие операции, сообщает Reuters.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что учения Североатлантического альянса вблизи российско-финской границы повышают риски новых военных инцидентов. Она назвала несомненным то, что "все необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности нашей страны будут приняты".

В ответ на враждебные заявления и действия западных государств президент и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин распорядился провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Участие в маневрах принимает Белоруссия, на территории которой дислоцирована часть российского ТЯО.

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