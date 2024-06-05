США объяснили, что делать при невозможности выехать с Украины

Это грозит обладателям американского и украинского паспортов

Украинские власти лишили свободы выезда за пределы республики мужчин с двойным гражданством в возрасте от 18 до 69 лет. Об этом рассказали в посольстве США в Киеве.

В дипмиссии отметили, что обладателей двойного гражданства в этом вопросе уравняли с украинцами, поэтому обладателей нескольких паспортов призывают воздержаться от поездок на Украину при отсутствии планов задержаться там на неограниченное время.

Американское посольство подчеркнуло, что не в состоянии оказать воздействие на украинские власти в данном вопросе, а потому тем, кто оказался на Украине без возможности выехать, рекомендуется укрыться в месте пребывания и выполнять "все местные предписания", сообщает РИА Новости.

На Украине из-за критической нехватки личного состава ВСУ ужесточили правила мобилизации. Власти страны пытаются вынудить военнообязанных граждан, покинувших страну, вернуться и встать под ружье. В апреле украинское правительство запретило своим зарубежным дипломатическим учреждениям выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта мужчинам от 18 до 60 лет.

Журналист The New York Times Эндрю Крамер, в мае побывавший в Киеве, заявил, что украинцы не хотят воевать, а Владимир Зеленский не может их заставить. Как утверждает публицист, из-за агрессивной мобилизации некоторые деревни на Украине остались полностью без мужчин.

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