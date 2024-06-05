ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США объяснили, что делать при невозможности выехать с Украины

09:39
  • среда
  • 05 июня 2024

Это грозит обладателям американского и украинского паспортов

Украинские власти лишили свободы выезда за пределы республики мужчин с двойным гражданством в возрасте от 18 до 69 лет. Об этом рассказали в посольстве США в Киеве.
Украинские власти начали мобилизовывать бомжей

В дипмиссии отметили, что обладателей двойного гражданства в этом вопросе уравняли с украинцами, поэтому обладателей нескольких паспортов призывают воздержаться от поездок на Украину при отсутствии планов задержаться там на неограниченное время.

Американское посольство подчеркнуло, что не в состоянии оказать воздействие на украинские власти в данном вопросе, а потому тем, кто оказался на Украине без возможности выехать, рекомендуется укрыться в месте пребывания и выполнять "все местные предписания", сообщает РИА Новости.

На Украине из-за критической нехватки личного состава ВСУ ужесточили правила мобилизации. Власти страны пытаются вынудить военнообязанных граждан, покинувших страну, вернуться и встать под ружье. В апреле украинское правительство запретило своим зарубежным дипломатическим учреждениям выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта мужчинам от 18 до 60 лет.

Журналист The New York Times Эндрю Крамер, в мае побывавший в Киеве, заявил, что украинцы не хотят воевать, а Владимир Зеленский не может их заставить. Как утверждает публицист, из-за агрессивной мобилизации некоторые деревни на Украине остались полностью без мужчин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Погранслужба Украины
Погранслужба Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.