США обещают Киеву кредит, если ЕС сохранит санкции против России

Американцы обещают Украине еще 50 миллиардов долларов

Дополнительные 50 миллиардов долларов получит Украина от США в случае, если страны ЕС продлят санкции против России. Об этом пишет издание Financial Times. Деньги будут выделены за счет замороженных российских активов.

Для Киева они будут в виде кредита. Журналисты ссылаются на документ, который министры финансов европейских государств будут обсуждать на предстоящей встрече.

Напомним, страны Запада заморозили половину российских активов после начала спецоперации на Украине. Большая часть – 200 миллиардов евро – находится в Европе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"