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США обещают Киеву кредит, если ЕС сохранит санкции против России

09:51
  • среда
  • 05 июня 2024

Американцы обещают Украине еще 50 миллиардов долларов

Дополнительные 50 миллиардов долларов получит Украина от США в случае, если страны ЕС продлят санкции против России. Об этом пишет издание Financial Times. Деньги будут выделены за счет замороженных российских активов.
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Для Киева они будут в виде кредита. Журналисты ссылаются на документ, который министры финансов европейских государств будут обсуждать на предстоящей встрече.

Напомним, страны Запада заморозили половину российских активов после начала спецоперации на Украине. Большая часть – 200 миллиардов евро – находится в Европе.

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