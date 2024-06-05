Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Москва — на волне. Рыбная неделя"

Его посетили 4,5 миллиона человек

В первые летние выходные завершился городской фестиваль "Москва — на волне. Рыбная неделя". Его площадки посетили рекордные 4,5 миллиона человек — вдвое больше, чем в 2023 году. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Москвичи и туристы приобрели свыше 340 тонн рыбы, устриц, крабов и других морепродуктов. Первенство по продажам в этом году принадлежит ярмарке на улице Школьной. Здесь было куплено более 100 тонн охлажденной, копченой и замороженной рыбы, соленой сельди и других вкусностей. Рестораны-участники приготовили 135 тысяч порций горячих блюд, 88 тысяч порций выпечки и 35 тысяч порций закусок и снеков из специального фестивального меню. На площади Революции сварили и раздали 750 порций ухи.

Гости фестиваля поучаствовали в развлекательной программе.

Участники мероприятий 1,3 миллиона раз прокатились на каруселях, посетили 600 мастер-классов и 300 концертов, а еще стали участниками и болельщиками более 50 кулинарных батлов. Среди победивших и самых необычных блюд — арбузно-томатный гаспачо с неркой, а также паста с моллюсками, миндалем и травами. Свыше 200 человек соревновались в сап-регате, а участники традиционного сап-карнавала удивляли зрителей оригинальными костюмами. По Москве-реке проплыли часы с кукушкой, ведьма с малышкой Белоснежкой, хоккеист из мультфильма "Шайбу! Шайбу!" и другие персонажи.

Все больше участников собирают профессиональные и любительские соревнования по рыбной ловле.

В этом году за призы в них боролись 1200 человек. Победителем среди профессионалов стал Беслан Воронков, добыча которого превысила 24,3 килограмма. Кроме того, в первые выходные июня состоялись товарищеские матчи по сап-поло, собравшие тысячи болельщиков.

Лето лишь начинается, а значит, в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" будет организовано еще немало увлекательных и ярких событий, пообещал Сергей Собянин.

В Москве огромный выбор досуговых мероприятий и развлечений на любой вкус. Для театралов за последние десять лет в городе отремонтировали, отреставрировали и реконструировали более 40 театров. При этом применяют современные технологии. В театрах теперь имеются мощные проекторы, мультимедийные экраны и свои студии звукозаписи.

Развитию внутреннего туризма в России уделяется большое внимание на федеральном уровне. Замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко заявил, что отдыхать в России стало у российских граждан модно и престижно, зависимость от поездок за границу преодолена. Внутренний туристический поток растет — в 2023 году он превысил допандемийный.

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