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В Москве прошли первые тренировки в новом сезоне проекта "Спортивные выходные"

10:12
  • среда
  • 05 июня 2024

Больше всего людей пришли на растяжку

В Москве 1 и 2 июня на открытых площадках в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" прошли первые тренировки в новом сезоне проекта "Спортивные выходные".

В них приняли участие более 700 москвичей, сообщили в столичной мэрии. Самой популярной тренировкой оказалась растяжка – ее посетили 556 человек. Самым востребованным местом стал парк у прудов "Радуга" в районе Вешняки Восточного административного округа.

Спортивные занятия в рамках фестиваля будут проходить каждые выходные на 13 площадках. Москвичам доступны функциональные и танцевальные тренировки, а также йога и растяжка. Все это бесплатно.

С графиком тренировок и адресами площадок можно ознакомиться здесь.  Записаться можно также в любом центре госуслуг. Для тех, кто предпочитает тренироваться дома, есть онлайн зарядка с тренером. Она начинается в 7:00.

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Учатники проекта "Спортивные выходные"
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Йога
Учатники проекта "Спортивные выходные"
Учатники проекта "Спортивные выходные"
Учатники проекта "Спортивные выходные"
Учатники проекта "Спортивные выходные"
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